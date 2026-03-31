ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

How to make raisins from grapes: ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಸಭರಿತವಾದ, ಸಿಹಿ-ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದರೆ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮನುಕಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಖೀರ್ ಮತ್ತು ಹಲ್ವಾದಂತಹ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದುಬಾರಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಸಂದೇಹವೆಂದರೆ ಗಾತ್ರ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 1 ಕೆಜಿ ತಾಜಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಗ್ರಾಂ (ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ) ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ತೆಳುವಾದ ಸಿಪ್ಪೆಯ, ಸಿಹಿಯಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ದುಂಡಗಿನ, ರಸಭರಿತವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ 2-3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು 3-4 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಮುಗಿದವು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಅದರ ರಚನೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಬೇಯಿಸಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹರಡಿ.
ಬಿಸಿಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಅವು ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸಮವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
