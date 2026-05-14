Tamarind and spicy onion chutney: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಹುಣನೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಣ್ಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ - 2
ಉಪ್ಪು- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಹುಣಗಿಹಣ್ಣು ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರ
ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 4
ಸಾಸಿವೆ - 1/2 ಟೀ ಸೈನ್
ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ
ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಾದ ನಂತ್ರ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ನಂತರ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಲಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗುವಂತೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ರುಚಿಯಾದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯರಾದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಸವಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ 2-3 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಹೆಜ್ಜಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಂಬುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕನ್ನಡ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ/ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಇದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ (ಬೆರಳಿನ ರಾಗಿ ಉಂಡೆಗಳು) ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಊಟಗಳಿಗೆ "ರುಚಿ ವರ್ಧಕ" ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
