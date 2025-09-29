ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.! ವಾರದಲ್ಲೇ ತಲೆ ಖಾಲಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hair Care tips : ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೂದಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೇಶರಾಶಿ ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 29, 2025, 04:46 PM IST
Beauty tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಜನರು ಶಾಂಪೂ, ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನರ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಕಠಿಣವಾದ ಶಾಂಪೂಗಳು, ಕಂಡಿಷನರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಳಸದಿರುವುದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಮಂದತೆ ಮತ್ತು ಸೀಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಮೃತದಂತೆ: ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ...

ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂದಲು: ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದರೆ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಶೀತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

