ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.! ವಾರದಲ್ಲೇ ತಲೆ ಖಾಲಿ

Beauty tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಜನರು ಶಾಂಪೂ, ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನರ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಕಠಿಣವಾದ ಶಾಂಪೂಗಳು, ಕಂಡಿಷನರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಳಸದಿರುವುದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಮಂದತೆ ಮತ್ತು ಸೀಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ.
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂದಲು: ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದರೆ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಶೀತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.