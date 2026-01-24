English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಸರಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಳಸಿದರೆ 24x7 ಲೈಟ್ಸ್‌ ಆನ್‌ ಇಟ್ಟರೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ..!

Electricity bill save : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಹೀಟರ್‌ಗಳು, ಗೀಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಟ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಳ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 24, 2026, 06:58 PM IST
    • ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಳಿಗಾಲ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
    • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಹೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸರಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಳಸಿದರೆ 24x7 ಲೈಟ್ಸ್‌ ಆನ್‌ ಇಟ್ಟರೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ..!

Best way save electricity bill : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಳಿಗಾಲ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಟರ್, ಗೀಸರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನೇಕ ಜನರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಗೀಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಹೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ, ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಫುಡ್ಸ್‌.. ಆದರೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ..!

ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ: ಗೀಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಬಿಸಿನೀರು ಲಭ್ಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಟೈಮರ್ ಬಳಸಿ.

5-ಸ್ಟಾರ್ ಉಪಕರಣಗಳು: ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, '5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್' ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇವು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡಿಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು: ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ದೀಪಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಳಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು ದಪ್ಪ ಉಣ್ಣೆಯ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

how to reduce winter electricity billenergy saving tips for homesave electricity during winter

