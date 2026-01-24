ಈ ಸರಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಳಸಿದರೆ 24x7 ಲೈಟ್ಸ್‌ ಆನ್‌ ಇಟ್ಟರೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ..!

Best way save electricity bill : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಳಿಗಾಲ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಟರ್, ಗೀಸರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನೇಕ ಜನರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಗೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ: ಗೀಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಬಿಸಿನೀರು ಲಭ್ಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಟೈಮರ್ ಬಳಸಿ.
5-ಸ್ಟಾರ್ ಉಪಕರಣಗಳು: ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, '5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್' ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇವು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡಿಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು: ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ದೀಪಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಳಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು ದಪ್ಪ ಉಣ್ಣೆಯ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.