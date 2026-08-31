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ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?.. ಈ 3 ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

how to remove helmet smell: ಅನೇಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 31, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:45 AM IST
ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?.. ಈ 3 ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?.. ಈ 3 ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
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