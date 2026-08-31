/ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?.. ಈ 3 ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

How to remove helmet smell: ಅನೇಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಒಳಭಾಗವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಬೆವರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇದು ಬೆವರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸಿಂಪಡಣೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ, ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೀನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ತೇವಾಂಶವು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀವು ಹತ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸಿದರೆ, ಬೆವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಿ. ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.