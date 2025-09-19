English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದರಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!

How to Prevent Rust : ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 19, 2025, 07:52 PM IST
  • ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯಿಂದ ತುಕ್ಕು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
  • ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
  • ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯಿಂದ ತುಕ್ಕು ತೆಗೆಯಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಇದರಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!

how to remove rust from iron kadai : ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಈಗಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 



ಈ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನೀರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಾಗಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದು!

ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾಟನ್‌ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ ತುಕ್ಕು ರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ.. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಲು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಬಳಸಿ. 

ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಇರೋದೇಕೆ? 1% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸತ್ಯ..

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

