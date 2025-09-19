ಇದರಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!

how to remove rust from iron kadai : ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಈಗಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನೀರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಾಗಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ ತುಕ್ಕು ರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ.. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಲು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಬಳಸಿ.
ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
