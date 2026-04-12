ಶೂಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಸದೇ ಕಲೆ, ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್‌!

Shoes cleaning tips : ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳಿಂದ ಅಸಹನೀಯ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಳೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 12, 2026, 07:37 PM IST
ಶೂಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಸದೇ ಕಲೆ, ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್‌!

Shoe odor remover tips : ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪಾದಗಳು ಬೆವರುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಬೆವರು ಶೂಗಳ ಒಳಗೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೂ ತೆಗೆದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಇದು ಸಂಕೋಚ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಬಳಸಿ.. 

ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ : ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ರಾಮಬಾಣ. ಎರಡು ಚಮಚ ಸೋಡಾವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ, ರಾತ್ರಿ ಶೂಗಳ ಒಳಗೆ ಇಡಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೂ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.

ವಿನೆಗರ್ ಪ್ರಯೋಗ: ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಶೂ ಒಳಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಶೂಗಳು ತಾಜಾ ಆಗುತ್ತವೆ.

ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಶೂಗಳ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ).

ಶೂಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಕಿವಿಮಾತುಗಳು
ಗಾಳಿಯಾಡಲಿ: ಶೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಹತ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಟನ್ ಸಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಬೆವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಗೆದ ಸಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಅದಲು-ಬದಲು ಮಾಡಿ: ದಿನವೂ ಒಂದೇ ಶೂ ಧರಿಸುವ ಬದಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಶೂಗಳಿಗೆ ಒಣಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಶೂ ಒಳಗಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

