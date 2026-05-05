Smelly Armpits home remedies: ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ...
Natural Deodorant: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಕುಳು ದುರ್ನಾತ ತೊಲಗಿಸಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕಂಕುಳ ವಾಸನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕಂಕುಳು ವಾಸನೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಂಕುಳು ವಾಸನೆ ಮರೆಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಜುಗರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ದೇಹದ ವಾಸನೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೇಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಕುಳಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಜನರು ಡಿಯೋಡ್ರಂಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ...
ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುರಿಯಿರಿ. ಇದ್ನು ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಿರಿ. ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಕುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದಲೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು. 2 ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಟೊಮೆಟೊ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹತ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
