ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ..? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ

Private part care routine : ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ ಮತ್ತು ತೊಡೆಸಂದು ಮುಂತಾದ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 27, 2025, 04:27 PM IST
Health care routine : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶುಚಿತ್ವವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಂಕುಳ ಮತ್ತು ತೊಡೆಸಂದುಗಳಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು? ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು? ಯಾವ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮ? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೆಲವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸಣ್ಣ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ.

ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ : ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕ್ರೀಮ್‌ ಬಳಕೆ : ನೋವುರಹಿತ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಶೇವಿಂಗ್‌ ನಂತರದ ಕ್ರಮಗಳು : ಶೇವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ಚರ್ಮವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಿತವಾದ ಲೋಷನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಶೇವ್ ಲೋಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.  

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

