  • ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಐರನ್‌ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸಮಯ ಉಳಿಸಿ!

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಐರನ್‌ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸಮಯ ಉಳಿಸಿ!

ಈಗ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಐರನ್‌ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್‌ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿಸಿ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 7, 2026, 05:40 PM IST
ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಉಡುಪುಗಳು ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲೀಶ್‌ ಲುಕ್‌ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಐರನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆ ಬೇಸರ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ  ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡ. 

ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೇತು ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲೇಬಾರದು. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಶವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಶವರ್‌ನಿಂದ ಇಡೀ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ಫುಲ್ ಹಬೆ ತುಂಬಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಇದು ಶರ್ಟ್‌ಗಳು, ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನ್‌ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್‌ನ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯೂ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಐರನ್‌ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ವಿನೆಗರ್‌ ಅನ್ನು 3:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ‌, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ನಷ್ಟು ವಿನೆಗರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 

