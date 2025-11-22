ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ! ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು

Survive tips : ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಿರತೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.. ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿರತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವೃದ್ಧರ ಮೇಲೂ ಸಹ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
ಪೊದೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಯಂತಹ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.