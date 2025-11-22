English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ! ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು

How to Survive a Cheetah Attack : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿರತೆಯಂತಹ ಪರಭಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು..? ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಅನೇಕ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿರತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 22, 2025, 06:09 PM IST
ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ! ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು

Survive tips : ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಿರತೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.. ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿರತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವೃದ್ಧರ ಮೇಲೂ ಸಹ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾತ್ರಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟವೇ... ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಿಂಕ್‌ ಬಳಿ ಇಟ್ಟರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬೀಳುತ್ತವೆ!

ಪೊದೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಯಂತಹ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

