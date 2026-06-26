/ದುಬಾರಿ ಕೂದಲು ಬಣ್ಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ!

Hair tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಪ್ಪ ಕಷಾಯ: ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
2 ಚಮಚ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ: ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
1 ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ: ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಢ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಪೇಸ್ಟ್: ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ:
ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣವು ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ದಪ್ಪ ಚಹಾ ಕಷಾಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಿಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಬಾರದು.