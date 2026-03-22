ಈ ಉಪಾಯ AC ಗಿಂತ FAN ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಪು ಗಾಳಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ..! ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

Fan Cleaning tips : ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ... ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ AC ಖರೀದಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ದರೂ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಫ್ಯಾನ್‌ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಸಿ ಗಾಳಿಯಂತೆ ತಂಪಾಗಿಸಬಲ್ಲದು.. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 22, 2026, 06:11 PM IST
ಈ ಉಪಾಯ AC ಗಿಂತ FAN ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಪು ಗಾಳಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ..! ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

Summer tips : ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.. ಆಗ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಬಳಸಿ ಫ್ಯಾನ್‌ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ..

ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳ ಶುಚಿತ್ವ: ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಳು ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲೇಡ್ ಕೋನ: ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೋನವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಳಗಿನ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್' ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತೆರೆದಿಡುವುದರಿಂದ 'ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯು 2 ರಿಂದ 3 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.  

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರಿಸಿ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಎಸಿಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

