English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್‌ನ್ನು ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ...

ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್‌ನ್ನು ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ...

Kitchen Hacks : ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿವೆ.. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್‌ನಂತಹ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಳಸಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 21, 2026, 06:06 PM IST
    • ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿವೆ..
    • ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್‌ನಂತಹ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
    • ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಳಸಬಹುದು..

Trending Photos

ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಇದ್ದರೂ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು..
camera icon6
Karela Leaves for health
ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಇದ್ದರೂ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು..
ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈಕೆ ಇಂದು 2700 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ..
camera icon5
Sharmila Tagore
ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈಕೆ ಇಂದು 2700 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ..
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡುಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
camera icon5
White Hair To Black
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡುಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇದ್ರೂ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ! ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ರೂ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..
camera icon6
BreakUP
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇದ್ರೂ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ! ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ರೂ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..
ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್‌ನ್ನು ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ...

Tips to remove stains from stove : ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಿಂದ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಅಪಘರ್ಷಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊಂಡುತನದ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ : ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲು, ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿನ ಮೊಂಡುತನದ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆ ಹತ್ರ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬುಸ್​​ ಬುಸ್​​​ ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ : ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಒಲೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ : ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kitchen hackscooking hacksstove stainstain removal

Trending News