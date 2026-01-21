Tips to remove stains from stove : ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನಿಂದ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಅಪಘರ್ಷಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊಂಡುತನದ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ : ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲು, ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿನ ಮೊಂಡುತನದ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ : ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಒಲೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ : ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.