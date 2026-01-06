English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಪ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಪ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು

ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಚಳಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದೆಳಬೇಕು ಎಂದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಈ ಸೂಪ್‌ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 6, 2026, 02:59 PM IST
ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎನಿಸಿತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನಸಿಗೆ ಥಟ್‌ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುವುದು ಟೀ, ಕಾಫಿಯಂತವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರು ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿವೆ. ಫುಲ್‌ ಚಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸೂಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಪ್‌ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಸೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಇವೆ. ವಿಧವಿಧವಾದ ಸೂಪ್‌ಗಳು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕುಡಿದರೂ ಇನ್ನು ಸೂಪ್‌ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಸೂಪ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್‌.      

ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ, ಇ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇವೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್‌ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌, ಹೃದಯ, ಉರಿಯೂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಝಳದಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್‌ ಎ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌.. ಜಸ್ಟ್‌ 9 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್!

ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಅಂಶ ಅಧಿಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇದು ಹೋರಾಡುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಅಂಶ ಹಲವು ವಿಧದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿಯೂ ಗೆದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!

