  • ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ

Husband and wife eating in one plate: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ದಂಪತಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 21, 2026, 02:37 PM IST
  • ಸತಿ-ಪತಿ ಒಟ್ಟೊಟಿಗೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ
  • ಪಕ್ಕ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಪಕ್ಕಾ

Husband and wife eating in one plate: ಈ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವವಿವಾಹಿತರು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಒನ್ಸ್‌ಗೆ ಕೈಯಾರ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಸುವವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಕಾಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸೇವಿಸುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ತುತ್ತಾದರೂ ಸಂಗಾತಿ ತಿನ್ನಸದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮೇಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಗೌರವ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಹ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಊಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ತಟ್ಟೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿದರೆ, ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

