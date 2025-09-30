English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೆಂಗಸರೇ! ಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ..

Husband Wife Relationship: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.     

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 30, 2025, 07:15 PM IST
  • ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು
  • ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ

ಹೆಂಗಸರೇ! ಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ..

Relationship: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

ಮದುವೆ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರಿ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿವೆ ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಗಳು..

ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ: ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ-ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. 

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:  ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಿ.. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ..

ನುಡಿ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು:  ನೀವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.. 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

