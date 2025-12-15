English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿವಾಹಿತರು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ವಿವಾಹಿತರು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Relationship Tips: ನಾವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 15, 2025, 01:20 PM IST
  • ನಾವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇರಬಹುದು
  • ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ವಿವಾಹಿತರು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Husband wife relationship tips: ನಾವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ.

ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯು ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬದಲು.. ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಧೋತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗದೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಆತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು, ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಬದುಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬದಲು.. ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!

ನಮಗೆ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವಿರುವಾಗ, ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆ ವಿಧಾನವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಹೇಳದೆ ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೀವು ಮದುವೆಯಾದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ರಾಜಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ, ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.. 
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

