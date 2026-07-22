/ಕುಟುಂಬ ಸಂತಸದಿಂದ ಇರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಯಾವಾತ್ತೂ ಹೆಂಡತಿ ಇವರನ್ನ ಹೊಗಳಬಾರದು!

Husband and wife: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಂತಹ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಾಣಕ್ಯನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಇತರ ಪುರುಷರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಗಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಥಹ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಇತರರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಬೇಡಿ. ಇದು ಪುರುಷರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಹಿಸಲ್ಲ.
ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಂದೆ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಗಳುವುದು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವರ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ಹಣವಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ, ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿತ್ತವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಇರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇರಬಾರದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು.