English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸುಲಭದ ದಾರಿ...!

ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸುಲಭದ ದಾರಿ...!

ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಬೇಕೆನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 13, 2025, 05:15 PM IST
  • ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು
  • ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

Trending Photos

ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
camera icon8
RBI
ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..
camera icon6
Abhishek H N
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ: ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ...
camera icon6
lucky zodiac signs 2026
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ: ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ...
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ-ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!!
camera icon6
Rahul Gandhi Fitness Secret
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ-ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!!
ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸುಲಭದ ದಾರಿ...!

ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ವಿಧಾನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೆತ್ತ ಘಟನಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಬೇಕೆನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಅಂಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಲಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾರೀಯ ಗುಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಲಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅದ್ಭುತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆಗ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಯೂಸ್‌ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗು ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಗಂಡು ವೀರ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀ ವೀರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪುರುಷ ವೀರ್ಯವು ಯೋನಿಯೊಳಗಿನ ಆಮ್ಲೀಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪುರುಷ ವೀರ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ದ್ರವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪುರುಷ ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಜೀವಂತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಹೀಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಯಾವುದೇ ಜಿಮ್‌, ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೋಚನವು ವೀರ್ಯವನ್ನ ಗರ್ಭಕಂಠಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇವು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು 30 ಅಥವಾ 35ರ ಮೊದಲು ಮಗು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಗಂಡು ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಡ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

CouplesBABY BOYlife styleKannada motivationallife style News in Kannada

Trending News