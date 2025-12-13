ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸುಲಭದ ದಾರಿ...!

ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ವಿಧಾನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೆತ್ತ ಘಟನಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಬೇಕೆನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಅಂಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಲಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾರೀಯ ಗುಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಲಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅದ್ಭುತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆಗ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಯೂಸ್ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗು ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಗಂಡು ವೀರ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀ ವೀರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪುರುಷ ವೀರ್ಯವು ಯೋನಿಯೊಳಗಿನ ಆಮ್ಲೀಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪುರುಷ ವೀರ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ದ್ರವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪುರುಷ ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಜೀವಂತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೋಚನವು ವೀರ್ಯವನ್ನ ಗರ್ಭಕಂಠಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇವು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು 30 ಅಥವಾ 35ರ ಮೊದಲು ಮಗು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಗಂಡು ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಡ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)