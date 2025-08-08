English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌ ಇರುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್‌ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಂತೆ!

Water for diabetes: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 8, 2025, 08:24 PM IST
    • ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ
    • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
    • ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

Water for diabetes: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಈತನ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀರು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.6 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇತರ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್...!

ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

