ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೇ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ!

benefits of a copper ring: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಾಮ್ರ ಲೋಹವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 8, 2025, 06:44 PM IST
    • ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
    ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
    • ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೇ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ!

benefits of a copper ring: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೋಹವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಲೋಹವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಾಮ್ರ ಲೋಹವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಶುಭ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗ್ನಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಲೋಹವನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ನೋಡೋಣ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ.

ತಾಮ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಇದು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ!

 ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

