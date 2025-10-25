English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
lucky mobile number: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯು 8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 25, 2025, 08:08 AM IST
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಕೊನೆ ನಂಬರ್‌ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆಯದು! ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇವರಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಬೇರ್ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ!
lucky mobile number: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 10 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಕೊನೆಯ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯು 8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯು 8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಹೊರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಹೊರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಲದಿಂದ, ನೀವು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ನೀವು 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

