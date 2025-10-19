English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ..ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರ, ಅಡುಗೆಮನೆ-ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಟೈಲ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪರ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 19, 2025, 04:29 PM IST
  • ಮನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
  • ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  • ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಹಲವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಮನೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ:

ಮನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಟ್ಟಡದ ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಲ್ಡರ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದು ಸರಳ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ನೇಮಕಾತಿ: 8,050 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..!

ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ:

ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಪತ್ರ (Approval Letter) ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Occupancy Certificate) ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪರ್‌ನಿಂದ ಕೇಳಿ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಯೋಜನೆಯು ಕಟ್ಟಡದ ಉಪ-ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ:

ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಟೈಲ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪರ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅವರು ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ:

ಬಿಲ್ಡರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಿಮ್, ಈಜುಕೊಳ, ಉದ್ಯಾನವನ) ಬಿಲ್ಡರ್-ಖರೀದಿದಾರರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬಿಲ್ಡರ್ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ 1 ರ ವಿನ್ನರ್‌ !?

ಆರ್‌ಇಆರ್‌ಎ ಕಾಯ್ದೆ: ಖರೀದಿದಾರರ ರಕ್ಷಣೆ:

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಕಾಯ್ದೆ (RERA) ಸೆಕ್ಷನ್ 14(3) ರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು, ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸಗಾರಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಬಿಲ್ಡರ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆ ಖರೀದಿಯು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ, ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆರ್‌ಇಆರ್‌ಎ ಕಾಯ್ದೆಯಂತಹ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ!

