ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕು ಮಾಯ, ಹೊಳೆಯ ಚರ್ಮ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ...

Glowing Skin Secret: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕರ ಚರ್ಮವು ಬೇಗನೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಮ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನ ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪಪ್ಪಾಯಿ: ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೋಶಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಚರ್ಮವನ್ನ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಚರ್ಮವನ್ನ ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೇಬು ಹಣ್ಣು: ಸೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ದೃಢವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು: ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೋಚರವಾಗುವುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು: ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೌವ್ವನದ-ಕಾಣುವ ಚರ್ಮವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)