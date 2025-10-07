English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕು ಮಾಯ, ಹೊಳೆಯ ಚರ್ಮ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ...

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಚರ್ಮವನ್ನ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಚರ್ಮವನ್ನ ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಫೇಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 7, 2025, 12:42 PM IST
  • ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ
  • ಇವು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ & ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ದೃಢವಾಗಿಡಲು ಸಹಕಾರಿ

Trending Photos

ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Jupiter Retrograde
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon8
BIS Care
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
&quot;ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ&quot;ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
camera icon6
Abhishek Bachchan
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ RBI ಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ RBI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ RBI ಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ RBI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕು ಮಾಯ, ಹೊಳೆಯ ಚರ್ಮ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ...

Glowing Skin Secret: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕರ ಚರ್ಮವು ಬೇಗನೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಮ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನ ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಪ್ಪಾಯಿ: ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೋಶಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು!

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಚರ್ಮವನ್ನ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಚರ್ಮವನ್ನ ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಫೇಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೇಬು ಹಣ್ಣು: ಸೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ದೃಢವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು: ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೋಚರವಾಗುವುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು: ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೌವ್ವನದ-ಕಾಣುವ ಚರ್ಮವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೂವನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು..

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

glowing skin secretGlowing SkinPrevent Wrinkles NaturallyAnti-Ageing FoodsBoost Collagen

Trending News