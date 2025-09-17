ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಇದ್ರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Types of foot infections: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪಾದಗಳ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾದರೆ ನೋವು, ಊತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದಗಳ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಪಟಿಕವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಪಾದಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲಕ್ಷಣ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ದರೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೋಂಕನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾದಗಳನ್ನ ಮೃದು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲೋವೆರಾವನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾವನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪಾದಗಳು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನಿಂದ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ನೀರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಬೇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪಾದಗಳ ತುರಿಕೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾದಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಣ್ಣೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)