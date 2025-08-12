ಪೀರಿಯಡ್ಸ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು.. ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೋವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

period cramps relief home remedies: ಋತುಚಕ್ರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:02 PM IST
period cramps relief home remedies: ಋತುಚಕ್ರವು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಸಿಕ ವರದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ರಚನೆ... ಕನ್ಯಾ ಸೇರಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ

ಋತುಚಕ್ರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಹಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ದೀಕ್ಷಾ ಭಾವಸರ್ ಸವಲಿಯಾ ಅಂತಹ ಮೂರು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಡಾ. ದೀಕ್ಷಾ ಭಾವಸರ್ ಸವಲಿಯಾ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ: ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ A2 ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಈ ನೀರನ್ನು ಸಿಪ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಾತ (ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು) ಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ನೋವುರಹಿತ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯಂಗ: ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ವಾತವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರೊಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ / ಸಂಜೆ 15-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಸೇವನೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜಲಸಂಚಯನವು ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹದ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಅದರ ಸತ್ಯ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 

 

