ಈ ಪುಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್‌ ಟೀ ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಒಂದೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!

ಒತ್ತಡ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 28, 2025, 07:24 PM IST
ಈ ಪುಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್‌ ಟೀ ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಒಂದೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!

home remedies for white hair: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 20 ಅಥವಾ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಕೂದಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ, ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ DIY ಡೈ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿನ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ: ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಚಹಾ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಗೋರಂಟಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿ: ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಶಾಂಪೂವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ಭೃಂಗರಾಜ್ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭೃಂಗರಾಜ್ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ DIY ಬಣ್ಣದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಮನೆ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)

Bhavishya Shetty

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

