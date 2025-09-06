English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೋಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

tomato benefits for hair: ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 6, 2025, 12:45 PM IST
    • ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ
    • ಕೂದಲಿನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೆಲನಿನ್ ಎಂಬ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವೇ ಕಾರಣ
    • ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೋಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
tomato benefits for hair

tomato benefits for hair: ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೆಲನಿನ್ ಎಂಬ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವೇ ಕಾರಣ. ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತದಲ್ಲಿ GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಗನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಶಾಕ್‌! 90 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿದ ಚೀನಾ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60,000 ತಲುಪಲಿದ್ಯಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. 

ಟೊಮೆಟೊ ತಲೆಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಕೂದಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ.

ಕೂದಲಿಗೆ ಮೊಸರು: ಮೊಸರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೊಸರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಸರನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿ 32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹರಾಜು

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ಮೊಸರು ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

White Hairtomato for hairtomato benefits for hair

