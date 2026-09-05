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ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ಹೆಂಡತಿ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮೇನ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌!

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Sep 05, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:45 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ಹೆಂಡತಿ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮೇನ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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