ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ... ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ! ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 40 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ

Nihira Aggarwal Weight Loss Journey: ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಹಿರಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಂತಹ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 29, 2025, 06:20 PM IST
ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ... ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ! ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 40 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ

Weight Loss Journey: ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಗನೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಹಿರಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಗಳಿಸಿದ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಹಿರಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಂತಹ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ನಿಹಿರಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸುಲಭ. ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಹಿರಾ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವಾರದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯೋಜನೆ: 
ನಿಹಿರಾ ತನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ತೂಕ ತರಬೇತಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು.

ನಿಹಿರಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ಲಾನ್‌:

ಸೋಮವಾರ: ಲೆಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್‌ಗಳು, ಲಂಗ್ಸ್‌, ಹಿಪ್‌ ಥ್ರಸ್ಟ್‌
ಮಂಗಳವಾರ: ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್‌ ಕ್ರಂಚಸ್‌
ಬುಧವಾರ: ಬೈಸೆಪ್ ಕರ್ಲ್ಸ್, ಡೆಡ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳು
ಗುರುವಾರ: ಲ್ಯಾಟರಲ್ ರೈಸಸ್, ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಪ್ರೆಸ್
ಶುಕ್ರವಾರ-ಶನಿವಾರ: ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (HIIT)
ಭಾನುವಾರ: ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ 40 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಹಿರಾ ತನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಹಿರಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ನಿಹಿರಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

