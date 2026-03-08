English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗಬಲ್ಲದು.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯದ ಸಂದೇಶಗಳು

ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗಬಲ್ಲದು.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯದ ಸಂದೇಶಗಳು

Women's Day 2026 Wishes: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ 2026 ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.. 

Mar 8, 2026
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ 2026
  • ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ

ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗಬಲ್ಲದು.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯದ ಸಂದೇಶಗಳು

International womens day: ಜೀವ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸುವವರೆಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಮಗಳು,.. ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಬಹು ಮುಖ್ಯ.. 

ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.. 

1. ಹಾರ ಮಾಡಲು ಹೂವುಗಳು ಬೇಕು. ಆರತಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ದೀಪಗಳು ಬೇಕು.. ಒಂದು ಸಾಗರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಹನಿಗಳು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಾಕು..! ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

2. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ.. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 

3. ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗಬಲ್ಲದು..! ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

4. ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವಳು. "ಮಹಿಳೆಯ ಗೌರವ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ." ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

5. ಹೆಣ್ಣೆಂದರೇ ದೇವತೆ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಮಮತೆಯ ಮೂರ್ತಿ.. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

6. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

7. ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಮ್.. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

8. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕೂ ಉದಯವಾಗುವುದು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ.. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

