English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವುದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವುದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

ಪಾರಿಜಾತದ ಎಲೆ, ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಜ್ವರ, ಸಂಧಿವಾತ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಳಕೆ. ರಸ ಸೇವಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಮಿ ದೂರ ಮಾಡಿ.ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಒಕ್ಕೊರಲು ಹೇಳುವಂತೆ, ಪಾರಿಜಾತ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 3, 2025, 07:00 PM IST
  • ಮನೆಯ ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ
  • ದೇವರ ಕೋಣೆ ಬಳಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ
  • ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೂ ಕೀಳಬೇಡಿ.

Trending Photos

ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
camera icon6
500 Rupees Notes
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ
camera icon6
Nayanthara
ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Kendra Trikona Raj Yoga
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!
camera icon5
Employee Enrollment Scheme 2025
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವುದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವುಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದುರಿ ಹೋಗುವ ಈ ಬಿಳಿ-ಕಿತ್ತಳೆ ಹೂವುಗಳು ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ.ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಡುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಾರಿಜಾತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ:

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ 14 ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಒಂದು.ಇದು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.ಶಿವನಿಗೂ ಈ ಹೂವುಗಳು ನೆಚ್ಚಿನವು.ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 6.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಏಳು ಜನರ ಮೃತ್ಯು, 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಶುಭವೇ?

ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಪೂರ್ಣ ಶುಭಕರ. ಇದು ಮನೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ತರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೆಡುವ ನಿಯಮಗಳು – ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ!

ದಿನಾಂಕ: ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ನೆಡಿ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದಿಕ್ಕು: ಮನೆಯ ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ – ಅದು ಅಶುಭ.

ಸ್ಥಳ: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಕೋಣೆ ಬಳಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಆರೈಕೆ: ರಾತ್ರಿ ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಿತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೂ ಕಿತ್ತಲು ಬೇಡ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ! ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ

ಪಾರಿಜಾತದ ಎಲೆ, ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಜ್ವರ, ಸಂಧಿವಾತ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಳಕೆ. ರಸ ಸೇವಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಮಿ ದೂರ ಮಾಡಿ.ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಒಕ್ಕೊರಲು ಹೇಳುವಂತೆ, ಪಾರಿಜಾತ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ.ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
Vastu ShastraParijatam PlantVastu Rules

Trending News