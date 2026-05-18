kidney strain from protein powder: ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಸರಿಯೋ, ತಪ್ಪೋ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 0.8 ರಿಂದ 1 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ, ಜಿಮ್ ಮಾಡುವ, ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮವಾದ ಬೇಳೆ, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್, ಮೀನು ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಮೂಲಕ ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೇಪ್ ಅಥವಾ ಮಜಲ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುಗಳು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೃತಕ ಸುವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪೂರಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.