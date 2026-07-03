/ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

weight by eating chapatis: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ತಜ್ಞರು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ, ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಬೇಗನೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ? ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವೇ? ಜೈ ಪ್ರಭಾ ಮೇದಾಂತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಪ್ರಿಯಾ ದುಬೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಅನ್ನ: ಅನ್ನವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್ ಫೈಬರ್ ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು: ಒಂದು ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವು ಸುಮಾರು 130 ರಿಂದ 200 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ; ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ?
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ನೀವು ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನದೆ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೇ?
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಪ್ರಿಯಾ ದುಬೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅನ್ನವು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು.
ಅಂತಿಮ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ..
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಪಿಷ್ಟಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು, ಅನ್ನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಮತೋಲಿತ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು.
ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು.
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು.