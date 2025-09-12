English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗೋದು ನಿಜಾನಾ..? ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌..!

does beer help kidney stones: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಯರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಜ್ಞರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 07:08 PM IST
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ.
  • ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗೋದು ನಿಜಾನಾ..? ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌..!

kidney stones and beer: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಲಿಸುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೇ..? ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ವಿಗ್ರಹವಿಟ್ಟರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವುದು!

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ನೆಫ್ರೊಲಿಥಿಯಾಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮೂತ್ರ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಸಲೇಟ್‌ಗಳು, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಾಟಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಪ್ರತಿ ಕಲರ್‌ಗೂ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ..

ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ
ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು.. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಬಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಯರ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೊಸ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

 

Kidney StonesKidney Stone Treatmentkidney stones and beerdoes beer help kidney stonesKidney stone symptoms

