ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗೋದು ನಿಜಾನಾ..? ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌..!

kidney stones and beer: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಲಿಸುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೇ..? ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ನೆಫ್ರೊಲಿಥಿಯಾಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮೂತ್ರ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಗಳು, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ
ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು.. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಯರ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೊಸ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.