English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ರೆಡ್‌ ವೈನ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾನಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಯಲು

ರೆಡ್‌ ವೈನ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾನಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಯಲು

Red wine myths: ರೆಡ್ ವೈನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:08 PM IST

    ರೆಡ್ ವೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್ ಇದೆ

    ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಲಾರದು

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
camera icon6
Rbi moves 64 tonnes gold reserves to india amid rising geopolitical financial risks
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Ruchaka Mahapurusha Rajyog
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
ರೆಡ್‌ ವೈನ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾನಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಯಲು

Red wine myths: ರೆಡ್ ವೈನ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು “ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು” ಅಥವಾ “ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ” ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೈನ್‌ ತಜ್ಞೆ ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ ವೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, “ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್ ಪಡೆಯಲು ರೆಡ್ ವೈನ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ವೈನ್ ಕುಡಿಯದೇ ಸಹ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..! ಸ್ವಂತ ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ

ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ — ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಲಾರದು. ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ರೆಡ್ ವೈನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಮಾತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಅತಿ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಷಾಂಪೇನ್‌ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವೈನ್ ಅಥವಾ ಷಾಂಪೇನ್‌ ಪಾನೀಯಗಳೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆನ್ನುಬಿಡದ ಬೇತಾಳನಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿ ವೈನ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಿಹಿ ವೈನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದವೆಯೂ, ದುಬಾರಿಯೂ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ಸಿಹಿ ವೈನ್ ಅಗ್ಗದದು” ಅಥವಾ “ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ” ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು.

Red wine mythsis red wine healthyRed Wine health BenefitsRed wine and heart healthResveratrol in red wine

Trending News