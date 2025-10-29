ರೆಡ್‌ ವೈನ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾನಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಯಲು

Red wine myths: ರೆಡ್ ವೈನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು “ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು” ಅಥವಾ “ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ” ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೈನ್ ತಜ್ಞೆ ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ ವೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, “ರೆಸ್ವೆರಾಟ್ರೊಲ್ ಪಡೆಯಲು ರೆಡ್ ವೈನ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ವೈನ್ ಕುಡಿಯದೇ ಸಹ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ — ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಲಾರದು. ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ರೆಡ್ ವೈನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಮಾತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಅತಿ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಷಾಂಪೇನ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವೈನ್ ಅಥವಾ ಷಾಂಪೇನ್ ಪಾನೀಯಗಳೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿ ವೈನ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸೋನಲ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಿಹಿ ವೈನ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದವೆಯೂ, ದುಬಾರಿಯೂ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ಸಿಹಿ ವೈನ್ ಅಗ್ಗದದು” ಅಥವಾ “ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ” ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು.