ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಾಟವಿದೆಯೇ? ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಲ್ಲ!

ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಂಬೆ ಚೂರು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಿ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 6, 2026, 09:37 PM IST
  • ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡಲು 2 ವಿಧಾನಗಳಿವೆ
  • ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನ ಒರೆಸಬೇಕು
  • ವಿನೆಗರ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜಿರಳೆ ಬರಲ್ಲ

Trending Photos

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ
camera icon5
Gold price today
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಖಲಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿವೆ!!
camera icon7
Khala Yoga
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಖಲಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿವೆ!!
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗುವುದು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..
camera icon5
Gajakesari Yoga
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗುವುದು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
camera icon6
Budh gochar 2026
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
Kitchen hacks: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 3 ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು, ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಸಲಹೆ: ಜಿರಳೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡಲು 2 ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಂಡೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅದ್ದಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಿಂಡಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಒರೆಸಿ. ಕರ್ಪೂರದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2ನೇಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಕಪಾಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯುವುದು. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಅದ್ದಿ, ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಟೀ ಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

2ನೇ ಸಲಹೆ: ಮಿಕ್ಸೀ ಜಾಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು. ಮಿಕ್ಸೀ ಜಾಡಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಮಿಕ್ಸೀ ಜಾರ್‌ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಕೊಳೆಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಜ್ಜಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸೀ ಜಾರ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ಸಲಹೆ: ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು.. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು, ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿದ ನಿಂಬೆ ಹೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಸುರಿಯಿರಿ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಇದು ಒಳಗಿನ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನ ಅದೇ ನೀರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದಿರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು Gym ಗೆ ಹೋಗದೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ..!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

