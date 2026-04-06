ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಾಟವಿದೆಯೇ? ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಲ್ಲ!

Kitchen hacks: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 3 ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು, ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಸಲಹೆ: ಜಿರಳೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡಲು 2 ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಂಡೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅದ್ದಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಿಂಡಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಒರೆಸಿ. ಕರ್ಪೂರದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2ನೇಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಕಪಾಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯುವುದು. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಅದ್ದಿ, ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಟೀ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
2ನೇ ಸಲಹೆ: ಮಿಕ್ಸೀ ಜಾಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು. ಮಿಕ್ಸೀ ಜಾಡಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಮಿಕ್ಸೀ ಜಾರ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಕೊಳೆಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಜ್ಜಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸೀ ಜಾರ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಸಲಹೆ: ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು.. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು, ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿದ ನಿಂಬೆ ಹೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಸುರಿಯಿರಿ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಇದು ಒಳಗಿನ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನ ಅದೇ ನೀರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದಿರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
