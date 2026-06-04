Jamun Fruit Benefits: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ನಂತರ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಣ್ಣು ಎಂದರೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು (Açaí Berries). ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಮ್, ಕಪ್ಪು ಜಾಮೂನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೇರಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೇರಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿಧಿ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು.
ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ಗಳು ಜಾಂಬೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ಜಾಂಬೋಸಿನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಾಂಬೋಲಿನ್ (Jamboline) ಎಂಬ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ (Glycoside) ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಬೀಜದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 50 ರಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೆಂಪು ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ಗಳು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ಗಳು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ನಂತರವೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ಗಳು ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.