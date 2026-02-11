English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ.. ಪ್ರತಿ Kg 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಇದರ ಹೆಸರು?

ಈವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅಕ್ಕಿ 50, 60, 100 ಅಥವಾ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ದುಬಾರಿ.

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 11, 2026, 10:45 PM IST
  • ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನೀಡಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು?
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ವಿಧಾನ, ಇದು ಹೊಂದಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ

ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ.. ಪ್ರತಿ Kg 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಇದರ ಹೆಸರು?

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಅನ್ನ ತಿನ್ನದೇ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ನವಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು 50 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮೂಡಬಹುದು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕಿನ್‌ಮೆಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (Kinmemai Premium) ಅಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಇದು ಹೊಂದಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಯೂ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2016ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಂದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇದೆ. 

ಜಪಾನ್‌ನ ಕಿನ್‌ಮೆಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕ್ಕಿಯ 840 ಗ್ರಾಂ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಬೆಲೆ 10,800 ಯೆನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ 6,000 ದಿಂದ 7,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಅಕ್ಕಿಯ ದರ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 12,500 ದಿಂದ 15,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ತೊಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಪೈಪೋಟಿ.. ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೇರಡು Super Over, ಕೊನೆಗೂ ಈ ತಂಡ ಜಯಭೇರಿ!

ಜಪಾನಿನ ಟೊಯೊ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಜಪಾನ್‌ನ ಕಿನ್‌ಮೆಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಅಧಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಲಿಪೊಪೊಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು (Lipopolysaccharides (LPS) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಪಾನಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Valentines Day; ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿವು.. ಕೊಹ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಧುರ ಪ್ರೀತಿ ಇವರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

