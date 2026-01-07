English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Japanese diet secrets: ಜಪಾನಿಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಆದರೂ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:31 PM IST
  • ಜಪಾನೀಯರು ಯಾಕೇ ಸ್ಲಿಮ್‌ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
  • ನೀವು ಜಪಾನೀಯರು ಸ್ಲಿಮ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಜಪಾನಿನ ಜನರ ಸ್ಲಿಮ್ ದೇಹದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಜಪಾನಿನ ಆಹಾರದ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿವೆ

Japanese diet secrets: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಪಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಅದು ಪವಿತ್ರ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ 2000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಜಪಾನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು, ಪ್ರತಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಅವರನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಇದೆ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಆಹಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನವು ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ,ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಗಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 140 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.ಮಿಸೊ ಸೂಪ್ ನ ಮಹಿಮೆ: ಜಪಾನಿಯರು ಊಟದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಸೊ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಸೂಪ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಅವರು ಇತರ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ  ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು: ಜಪಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿ ತುತ್ತನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ದೇವದೂಷಣೆ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರು ತಿನ್ನಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಜಪಾನಿನ ಜನರು ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ದೂರದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ (ನೆಲದ ಆಸನ) ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ..

ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಅವರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿಷಯವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಐರನ್‌ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸಮಯ ಉಳಿಸಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

