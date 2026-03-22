ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಚಿಟಕಿ ಅರಿಶಿಣ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!

Turmeric benefits: ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮೂರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.
ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನೀವು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
