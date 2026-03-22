  • ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಚಿಟಕಿ ಅರಿಶಿಣ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!

ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಚಿಟಕಿ ಅರಿಶಿಣ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!

ನೀವು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 22, 2026, 10:30 AM IST
  • ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ವರದಾನ
  • ಕೇವಲ 3 ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು
  • ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು & ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸಿ

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ..! ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
camera icon5
camera icon7
camera icon4
camera icon7
ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಚಿಟಕಿ ಅರಿಶಿಣ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!

Turmeric benefits: ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮೂರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.

ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ನೀವು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

̆(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

