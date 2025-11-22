ರಾತ್ರಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟವೇ... ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಿಂಕ್‌ ಬಳಿ ಇಟ್ಟರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬೀಳುತ್ತವೆ!

Cockroach home remedy: ಜಿರಳೆಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಜಿರಳೆ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಬೀಳುವುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ನ ಕೆಳಗೆ, ಕಪಾಟುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಿರಳೆಗಳು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವರು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುವಷ್ಟು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಪಲಾವ್ ಎಲೆಗಳು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 4-5 ಪಲಾವ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಸಿಂಕ್ ಬಳಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಪಲಾವ್ ಎಲೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.
