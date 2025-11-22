English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾತ್ರಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟವೇ... ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಿಂಕ್‌ ಬಳಿ ಇಟ್ಟರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬೀಳುತ್ತವೆ!

Cockroach home remedy: ಜಿರಳೆಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಳಸಿ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಜಿರಳೆ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಬೀಳುವುದು.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 22, 2025, 03:18 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್‌ನ ಕೆಳಗೆ, ಕಪಾಟುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಿರಳೆಗಳು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವರು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುವಷ್ಟು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 

ಪಲಾವ್‌ ಎಲೆಗಳು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 4-5 ಪಲಾವ್‌ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. 

ಸಿಂಕ್‌ ಬಳಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಪಲಾವ್‌ ಎಲೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು  ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು.. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ !

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Cockroach home remedyRemedies to kill CockroachCockroach

