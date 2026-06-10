Kidney Cancer : ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ 3 ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಿರಂತರ ಬೆನ್ನು ನೋವು: ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಬರುವ ನೋವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಣಿವು ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳದಿದ್ದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಅಂಶ (ಹೆಮಟುರಿಯಾ): ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ತವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (Urinalysis) ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಅನಿಮಿಯಾ) ಮತ್ತು ಆಯಾಸ: ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ (RBC) ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (Hypertension), ಅತಿಯಾದ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (KFT) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಜೀವನ: ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ತಂಬಾಕಿನ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.