English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ʼಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರʼ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್‌ ಬರಲ್ಲ..

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಅವು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ... 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 9, 2026, 10:07 PM IST
  • ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ
  • ಈ ʼಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರʼ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಜಿರಳೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್‌ ಬರೋದಿಲ್ಲ
  • ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

Trending Photos

ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon8
camera icon6
camera icon7
Kitchen Hacks: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಏನಾದರು ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೊಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ. ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ನೀವು ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಟ ನೀಡುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲು ಬರುವ ಜಿರಳೆಗಳು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮೂರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.

ಕೀಟಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾಸನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅದು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಕೀಟಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇತರ ಜಿರಳೆಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ಇಂದೇ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ...

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kitchen hackscockroachesonionBaking SodaKannada news

Trending News