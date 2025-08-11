ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಹೊರಗೆಸೆಯಿರಿ... ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅದೊಂದು ಸಾಕು!!

Things that attract snakes: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳು, ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳ ಬಳಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಗಿಡ, ಮರಗಳಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.2 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು; ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸಿಂಪಲ್
ಹಲವರು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳ ಬಳಿ ಇಲಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಇಲಿಗಳು ಹಾವುಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವೂ ಹೌದು. ಇವುಗಳ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಇಲಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ತರಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿ-ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ದೇಹದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.