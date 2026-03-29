ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಪಕ್ಕಾ..! ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ 

Lucky mobile number : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...
94 ಅಥವಾ 49 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ '9' ಮತ್ತು '4' ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 94 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅಥವಾ 49 ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ರೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕೆಗಳು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
'0' ಅಕ್ಷರದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಶುಭ. ಸೊನ್ನೆಯು ಶೂನ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ದಿನಾಂಕದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ 10 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೊತ್ತವು 2, 4 ಅಥವಾ 8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 1, 3, 5 ಅಥವಾ 6 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)