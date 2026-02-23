English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನಾ 25 KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ ವಧು.. ಈಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಏನು, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ!

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನಾ 25 KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ ವಧು.. ಈಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಏನು, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ!

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 23, 2026, 10:10 PM IST
  • ದಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ
  • ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಈಕೆಯ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಹುಡುಗ ನಿಮಗೂ ಸಿಗಬಹುದು

Trending Photos

gold rate today : ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 24k, 22k, 18k ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಭ?
camera icon6
Gold rate today
gold rate today : ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 24k, 22k, 18k ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಭ?
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ʼಥೈರಾಯ್ಡ್‌ʼನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ.. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು!
camera icon6
Thyroid Symptoms
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ʼಥೈರಾಯ್ಡ್‌ʼನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ.. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು!
T20 WC; ಅಕ್ಷರ್‌ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಸೇರುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್!
camera icon6
T20 WC; ಅಕ್ಷರ್‌ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಸೇರುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್!
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
camera icon5
Baba Vanga Astrology
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನಾ 25 KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ ವಧು.. ಈಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಏನು, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ!

Krishna Chaudhary lost 25 kg for his wedding: ಹುಡುಗಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಮದುವೆಯಾಗೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ತನಗಿಷ್ಟದ ಡ್ರೆಸ್‌ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೂ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ ಮೊಬೈಲ್‌ ಯುಗ, ರೀಲ್ಸ್‌, ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆಯೆಂದು 25 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲುಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೌಧರಿ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿಯು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ರೂಪದರ್ಶಿಯಂತೆ ಮಿಂಚಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಚೌಧರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 84 ಕೆಜಿ ಇದ್ದು ನೋಡಲು ಸಖತ್‌ ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಫಲಿಸಿದ್ದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.     

ನಾನು ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬೊಜ್ಜು ಇಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಇರೋ ಆಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತ ಬಂತು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗವನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯಾ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?

ಪ್ರತಿ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ಎಂದರೂ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರೇ ಏನೇ ಅಂದರೂ ದಪ್ಪ ಇದಿಯಾ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಂಗಿಸಿದರೂ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದೆ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸತತ 12 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 84 ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ 25 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ಲಿಮ್‌ ಆಗಿ 58 ಕೆಜಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂತಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಲಿ.. ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್‌ BJP ಸಂಸದರಲ್ಲ; ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Krishna Chaudhary lost 25 kgKrishna Chaudhary weddingIndian bride weight loss storyhow to lose weight for weddingWeight Loss Journey

Trending News