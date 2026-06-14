KSR Bengaluru Train updates : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ (KSR) ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಬೃಹತ್ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರ ವರೆಗೆ (ಸುಮಾರು 50 ದಿನಗಳು) ನೂರಾರು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 7ರ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸದ್ಯ 460 ಮೀಟರ್ ಇರುವ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 600 ಮೀಟರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ದನೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಲೈನ್-1 ರಲ್ಲಿ ರೈಲು ಒಳಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಲೈನ್-2 ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಗ: ಸರಕು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹೈಟೆಕ್ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳು : ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರ ವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರೈಲುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಮೈಸೂರು - ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ (06269/206270)
ಅರಸೀಕೆರೆ - ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ (56265/56266)
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮೆಮು (66535/66536)
ಅಶೋಕಪುರಂ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು.
ತುಮಕೂರು, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಲವು ಮೆಮು (MEMU) ರೈಲುಗಳು.
ಗಮನಿಸಿ: ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಕಿನಾಡ, ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದಾಗಿವೆ.
ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಲಿರುವ ರೈಲುಗಳು (ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು)
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊರವಲಯದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ: ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಮು ರೈಲುಗಳು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುವ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಂಗೇರಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಾಪಸ್ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಹೊರಡಲಿವೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ/ಕಾರವಾರ ಮಾರ್ಗ: ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನಶತಾಬ್ದಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬದಲಿಗೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಚೆನ್ನೈ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮಾರ್ಗ: ವಂದೇ ಭಾರತ್, ಶತಾಬ್ದಿ, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್, ಬೃಂದಾವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈಲುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು (Cantonment), ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ (KR Puram) ಅಥವಾ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರೈಲುಗಳು: ನವದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮುಂಬೈ ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ: ಮುಂದಿನ 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ (IRCTC) ಆಪ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ರೈಲುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.