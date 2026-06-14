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ಇಂದಿನಿಂದ 50 ದಿನ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಇಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ!

IRCTC KSR Updates : ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇಂದಿನಿಂದ (ಜೂನ್ 16) ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 14, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:02 PM IST
ಇಂದಿನಿಂದ 50 ದಿನ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಇಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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