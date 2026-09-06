/ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ.. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು

White Hair Home Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಜನರು ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬದಲು ನೀವು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ-
ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್: 1 ಟೀ ಚಮಚ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ 2 ಟೀ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಮೊದಲು, ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅರ್ಧ ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ: 2 ಟೀ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಬೇ ಎಲೆ ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸಿ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ: ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಮೂರು ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಈಗ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ: ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.